МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Американский производитель косметики Estee Lauder ведет переговоры о покупке американской компании Tom Ford, сумма сделки может составить 3 миллиарда долларов, пишет газета Wall Street Joournal со ссылкой на источники. Estee Lauder закрывает все магазины в России

"Estee Lauder Cos. ведет переговоры о покупке модного бренда класса люкс Tom Ford, сделка может составить 3 миллиарда долларов или более, что представляет собой крупнейшее приобретение косметического гиганта в истории", — сообщили газете источники.

По словам источников, нет никаких гарантий, что обе стороны достигнут соглашения, поскольку Estee Lauder — не единственный претендент на покупку Tom Ford. Как сообщают источники, Estee Lauder особенно заинтересована в косметическом бизнесе Tom Ford, с которым у нее уже давно есть лицензионная сделка, и потенциально может искать возможность лицензировать линии одежды.

В начале июля агентство Блумберг сообщило, что компания Tom Ford выставлена на продажу.

Estee Lauder — американский производитель косметики, основанный в 1946 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. В компанию входят такие бренды парфюмерии и косметики, как Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и другие.

Tom Ford SA — дом моды, основанный дизайнером Томом Фордом в 2005 году. В его ассортименте представлена готовая и сшитая по индивидуальным меркам одежда, а также обувь, аксессуары, сумки, косметика и ароматы.