МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Набирающие популярность в России безалкогольные вина обладают сроком годности в отличие от обычных вин – в среднем до двух лет, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Роскачество запускает "рейтинг доверия" онлайн-магазинам

"Выбирая безалкогольное вино, стоит помнить, что у этого продукта есть четко определенный срок годности. У обычного вина срок годности при правильном хранении не установлен", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что, как правило, сроки годности достаточно длительные – до двух лет. "Алкоголь делает вино более стабильным по микробиологическим параметрам. Как только алкоголь мы из вина убираем, нам нужно защищать продукт какими-то дополнительными консервантами – большими дозировками сернистого ангидрида, аскорбиновой кислотой и другими", — приводятся в сообщении слова члена дегустационной комиссии "Винного гида России" Роскачества Ирины Годуновой.

Отмечается, что практически все безалкогольные вина на российском рынке импортные — как правило, производящиеся в Германии или в Испании. При этом производство такого типа вин для отечественных производителей достаточно затратно.

По оценкам экспертов Роскачества, безалкогольные вина на данный момент занимают не более 0,9-1,2% от общего объема продаж вин всех категорий в РФ. Но на фоне роста внимания потребителей к собственному здоровью, а также из-за следования рекомендациям после вакцинации от COVID-19, в последние пару лет спрос на такие напитки начал увеличиваться.

"Ренессанс идеи "ЗОЖ" и, как следствие, безалкогольного вина произошел в пандемию COVID-19, когда очень большое количество покупателей стало обращать внимание на безалкогольное вино вследствие начала вакцинации от заболевания (так как в течение определенного времени после прививки врачи не рекомендовали потреблять напитки, содержащие алкоголь)", — подчеркнула менеджер по закупкам вина торговой сети "Карусель" (входит в Х5 Group) Ксения Ковчина.