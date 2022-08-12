МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Немецкая компания Tchibo GmbH, крупный производитель кофе, вышла из бизнеса в России и передала его местному менеджменту, следует из данных ЕГРЮЛ. Формат кафе возобновит работу во "Вкусно — и точка" с 11 августа

Согласно выписке из реестра, российская ООО "Чибо СНГ" в начале июля сменила владельца с Tchibo GmbH на ООО "МВК" под руководством Михаила Ковалевского — также гендиректора ООО "Чибо СНГ".

По словам источника издания "Коммерсант", знакомого с ситуацией, у "Чибо СНГ" остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца года, после чего компания должна продолжить поставки кофе под новым брендом. Один из текущих вариантов — марка Gold.

Получить комментарий Tchibo GmbH и ООО "Чибо СНГ" РИА Новости пока не удалось.

По словам гендиректора ассоциации "Росчайкофе" Рамаза Чантурии, которого цитирует издание, бизнес Tchibo в России "угасал последние несколько лет по естественным причинам", в том числе из-за отсутствия значимых инвестиций в рекламу и маркетинг, потому уход брендов компании рынок не заметит. Между тем, без существенных инвестиций вывести новый бренд на крайне конкурентный российский кофейный рынок почти невозможно, добавил Чантурия.