МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Роскачество поддерживает идею борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя, но у идеи размещения иллюстраций последствий употребления алкоголя на его упаковку могут быть и негативные последствия, заявила РИА Новости заместитель руководителя организации Елена Саратцева.

В пятницу замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил, что партия готовит законопроект, которым предлагается наносить на алкогольную продукцию иллюстрации, демонстрирующие последствия потребления алкоголя, по аналогии с табачной продукцией.

"Роскачество… безусловно поддерживает идею борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя и напоминает, что злоупотребление алкогольными напитками вредит здоровью. При этом в инициативе об обязательном нанесении на алкогольную продукцию иллюстраций с последствиями алкоголизма мы бы выразили несколько осторожных опасений", — рассказала она.

Так, по ее словам, нанесение подобных иллюстраций может сократить площадь для нанесения остальной обязательной информации в маркировке и сделать ее нечитаемой. "Во-вторых, это может привести и к отказу части потребителей не только от потенциально вредных алкогольных коктейлей, но и снизить темпы развития виноделия, по аналогии с антиалкогольной кампанией 80-х годов прошлого века", — добавила Саратцева.

В свою очередь директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз усомнился в эффективности такой меры по борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя. Он привел в пример ситуацию с сигаретами, которые сейчас иллюстрируют последствиями курения. "Ввели картинки, но сокращения потребления сигарет не было. Потому что пачки сигарет в итоге убрали, спрятали от потребителя вообще. И эффект от этого оказался совсем нулевым и даже отрицательным, хоть нам рассказывают, что у нас сейчас сейчас почти никто не курит", — полагает эксперт.

Дробиз отметил, что эта инициатива в России возникает не в первый раз и в прошлые разы она ни к чему не привела. Однако, по его словам, если такая мера все же будет принята, бизнес сможет на ней заработать. "Это можно будет расценивать как социальную рекламу, и за это производители алкоголя будут брать деньги, а какие-нибудь художники даже могут размещать картины на хороших винах", — добавил эксперт.