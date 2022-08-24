МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. В Москве были готовы полностью заместить McDonald's российским общепитом, сегодня у столицы порядка 200 заявок, она пережила эту историю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин заявил, что в Москве не наступит коллапса из-за санкций

"Такие как McDonald's, ну тоже известная история, мы готовы были вообще их заместить нашим общепитом, сегодня у нас порядка 200 заявок, по 200 точек общепита, которые реализуются с нашей помощью параллельно", — сказал Собянин в интервью на телеканале ТВЦ.

Он отметил, что Москва пережила эту историю и готова и дальше развивать город.