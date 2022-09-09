МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Смартфоны в России в августе текущего года подешевели на 3,1%, показав самый высокий месячный темп снижения цен среди телерадиотоваров, персональных компьютеров и средств связи, говорится в материалах Росстата. Эксперт рассказал, когда стартуют продажи iPhone 14 в России

"Среди телерадиотоваров, персональных компьютеров и средств связи подешевели: смартфоны – на 3,1%, флеш-накопители USB – на 2,7%, телевизоры – на 2,2%, беспроводные наушники – на 2,1%, моноблоки – на 1,3%, ноутбуки – на 1%", — сообщает ведомство.

При этом цены на стационарные телефонные аппараты за последний месяц лета выросли на 3,1%.

В среднем телерадиотовары подешевели в августе по сравнению с июлем текущего года на 2,26%. С начала 2022 года цены на эту группу товаров выросли на 0,02%, а по сравнению с августом 2021 года – увеличились на 4,91%.

В группе электротоваров и других бытовых приборов в среднем в августе ведомство отмечает снижение цен на 0,26% к июлю. С начала текущего года здесь цены выросли на 17,12%, а по сравнению с августом 2021 года рост составил 20%.

В этой категории товаров за август больше всего подешевели триммеры – на 2,8%, электродрели – на 1,7%, швейные машины, электроутюги – на 1,6%, бытовые плиты – на 1,4%, светодиодные лампы – на 1%. Вместе с тем пылесосы подорожали на 1,7%, электрочайники – на 1,1%, миксеры и блендеры – на 0,7%.