МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 5 по 11 сентября увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 2,3%, средний чек — на 1,1%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Европа откажется от лимита цен на российский газ, сообщили СМИ

Уточняется, что до этого, на неделе с 29 августа по 4 сентября, расходы сократились на 0,9%, а средний чек — на 0,2%.

"В период с 5 по 11 сентября средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 2,3%. Индекс недельных расходов составил 5 453 рубля", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 4,7%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей вырос на 1,1%. Средняя стоимость одной покупки составила 665 рублей", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 4,2%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.