МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Известные зарубежные алкогольные бренды, часть из которых ушли из РФ, ранее монополизировали рынок, не пропуская конкурентов, но теперь отечественные рестораны вышли на альтернативную логистику и готовы предложить гражданам новую иностранную продукцию, а своевременное намерение включить алкоголь в параллельный импорт и вовсе делает шансы популярных зарубежных игроков вернуться к прежним позициям весьма шаткими, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Минпромторг предложил внести алкоголь в списки параллельного импорта

В пятницу стало известно, что Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень параллельного импорта — в список, согласно проекту, включат шампанское (Moet), вермут (Chinsano, Martini) и крепкий алкоголь: водку (Absolut), виски (Henessy, Jameson), и другие алкогольные напитки зарубежных брендов. В понедельник вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что решение по включению алкоголя в перечень параллельного импорта следует принять до конца сентября, чтобы ритейлеры успели закупиться к новогодним праздникам.

"Все достаточно вовремя. Тенденция по параллельному импорту означает, что мы все привезем. Несмотря на налаживание завоза других продуктов, есть продукт, к которому люди привыкли. Однако тем брендам, которые ушли, теперь будет сложнее продаваться в России. И это будет им полезно", — сказал Миронов.

Он отметил, что после ухода из РФ известных зарубежных брендов алкоголь с российского рынка не пропал. "Мелкие виноторговые компании возят вино независимо ни от чего. Да, возникали проблемы с крепким алкоголем, потому что вышибло компании Diageo, Brown-Forman, Henessy, Remy Cointreau. Но уже их алкоголь вернулся, его возят другие компании через другие страны", — сообщил омбудсмен.

"При этом к нам стал приходить алкоголь, который раньше известные бренды не пропускали, по сути монополизировав рынок. Так, например, начал нормально продаваться кубинский ром Legendario. Зашел и ирландский виски разных сортов, который раньше блокировали. Я считаю, что надо дать дорогу другим брендам", — заключил Миронов.