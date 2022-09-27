МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. "Эссен Продакшн АГ" (торговые марки "Махеевъ", "ДаЕжъ", Cho Ko-Te) по итогам года рассчитывает на прирост объема продаж кондитерской продукции в сравнении с 2021 годом на 12%, следует из сообщения компании. Эксперт заявил о росте продаж кнопочных телефонов в России за неделю

Объем продаж компании с января по август вырос в годовом выражении на 10%; наибольший прирост, 56,3%, показали сахаристые изделия, на втором и третьем месте – мучные (37,5%) и шоколадные (6,2%). В свою очередь продажи онлайн в годовом выражении выросли в десять раз. "По итогам года ожидаем прирост на 12%", — цитирует пресс-служба заместителя коммерческого директора по кондитерскому направлению Игоря Озерова.

В прошлом году было продано 43,761 тысячи тонн кондитерской продукции, на 6% выше, чем в позапрошлом, а основной рост оборота произошел за счет шоколадных изделий. Также, по словам замгендиректора АО "Эссен Продакшн АГ" по кондитерскому производству Дмитрия Жирнова, в 2021 году объем отгруженной продукции составил 43,24 тысячи тонн, в 2020 году — 40,804 тысячи тонн. В планах компании — увеличить выручку на 30%, развивать фасованную группу и кондитерскую структуру продаж.

"Главная задача – преодолеть ряд ограничений по обеспечению производства сырьем и материалами при сохранении неизменно высокого качества продукции. На повестке дня – замена части импортных поставщиков на отечественных (сырье, оборудование). Изучаем возможности привлечения турецких производителей оборудования, сырья и материалов", — также сообщил Жирнов.

В свою очередь руководитель отдела маркетинга по кондитерскому направлению Оксана Кужилева рассказала о трендах покупательского спроса. По ее словам, покупатели стали тщательнее контролировать расходы: так, 53% стали чаще совершать покупки по соотношению "цена-качество", сократив расходы на отдых за границей и питание вне дома. Из важных вещей для потребителя — прежде всего – низкая цена, затем — качество и натуральный состав продукта.

Кондитерское производство расположено в Набережных Челнах (Татарстан), в ассортименте фабрики — более 180 наименований изделий. Производительность составляет 300 тонн в сутки, рынок сбыта – России и 36 стран ближнего и дальнего зарубежья.