МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В следующем месяце в ассортименте ресторанов "Вкусно – и точка" появятся детские наборы, аналогичные "Хэппи Милу", сообщили в пресс-службе компании. "Вкусно – и точка" откроется на вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге

"Вкусно – и точка" запускает долгожданные детские наборы с сюрпризом – "Кидз Комбо", — говорится в материалах.

Согласно информации, с 12 декабря купить их смогут жители Новокузнецка, Новосибирска, Бердска, Барнаула, Томска, Кемерово и Красноярска, а до конца января наборы появятся в точках по всей стране.

В "Кидз Комбо" войдут наггетсы, сырные закуски, классические бургеры, салат, напиток из основного меню на выбор. В утренние часы вместо бургеров и стартеров будут предлагать блинчики и тосты. В качестве подарка в набор положат эксклюзивные книги от издательства Clever с головоломками и лабиринтами. Со временем гости заведения смогут собрать коллекцию из 14 книг.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что "Вкусно – и точка" старается увеличивать долю фруктовых и овощных продуктов в детском меню, поэтому в состав "Кидз Комбо" войдут морковные палочки и яблочные дольки.