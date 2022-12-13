МАХАЧКАЛА, 13 дек — ПРАЙМ. Дагестан в 2023 году начнет поставки мясных снеков, лимонадов и соков в Азербайджан, сообщила пресс-служба минсельхозпрода Дагестана. СМИ: Китай запретил экспорт в Россию процессоров собственной разработки

"Дагестанские предприятия заключили новые экспортные контракты с Азербайджаном. В 2023 году начнутся поставки мясных снеков производства ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат", а также лимонадов и соков", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, ранее сельхозпроизводители из Дагестана начали поставлять в Азербайджан баранину, фрукты, овощи и другую продукцию. В 2021 году объем экспорта между двумя республиками достиг почти 8 миллионов долларов.