Дагестан будет поставлять в Азербайджан мясные снеки, лимонады и соки
Дагестан начнет поставлять мясные снеки, лимонады и соки в Азербайджан в 2023 году
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МАХАЧКАЛА, 13 дек — ПРАЙМ. Дагестан в 2023 году начнет поставки мясных снеков, лимонадов и соков в Азербайджан, сообщила пресс-служба минсельхозпрода Дагестана.
"Дагестанские предприятия заключили новые экспортные контракты с Азербайджаном. В 2023 году начнутся поставки мясных снеков производства ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат", а также лимонадов и соков", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, ранее сельхозпроизводители из Дагестана начали поставлять в Азербайджан баранину, фрукты, овощи и другую продукцию. В 2021 году объем экспорта между двумя республиками достиг почти 8 миллионов долларов.