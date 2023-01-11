МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Большинство опрошенных россиян одобрили запрет на федеральном уровне продажи энергетиков несовершеннолетним лицам, следует из данных опроса проведенного и опубликованного спикером Госдумы Вячеславом Володиным среди читателей его телеграм-канала. В ГД призвали внести проект о запрете продажи энергетиков незамедлительно

Так, отвечая на вопрос, "считаете ли вы необходимым введение запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне", из более чем 40 тысяч проголосовавших порядка 91% ответили "да", около 5% не поддержали идею и порядка 4% ответили, что им "все равно".

Спикер добавил, что он получает много обращений от граждан по данной теме и напомнил, что сейчас продажа энергетиков разрешена в 28 регионах России, а сам вопрос находится в полномочиях регионов.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в палату законопроект о запрете на федеральном уровне розничной продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и ограничении их продажи в общественных местах.