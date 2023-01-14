МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Пользователей популярной в Китае социальной сети WeChat восхитили продукты питания с прилавков российских магазинов. Они составили список таких продуктов, которые нужно попробовать в обязательном порядке. Китайцев впечатлил переход немцев с газа на дрова

На первом месте в списке таких российских продуктов оказалось варенье из сосновых шишек. Автора поста оно поразило своими полезными свойствами и вкусом.

Также в список деликатесов читатель назвал икру, которую необходимо попробовать "как можно больше". Он объяснил, что она обладает прекрасным вкусом.

Еще один "обязательный к исполнению", это произведенный в России шоколад. Особенно он выделил "Аленку". По его словам, многим, кто жил или живет на постсоветском пространстве, эти кондитерские изделия напомнили "вкус детства".

Также пользователь соцсети упомянул российский мед. Этот исконно русский продукт получил от блогера звание "Лучший мед в Северном полушарии".

"Вкусно! Недорого! Чего вы ждете?" — воскликнул он.

Также он советует при случае попробовать гречку, оленину и сало.