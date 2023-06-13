МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В детских магазинах в ближайшее время будет больше российских машинок, самолетов и другой техники; знакомить детей с отечественной высокотехнологичной продукцией — очень важная задача, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Производители игрушек и моделей сейчас обращают более пристальное внимание на нашу промышленность. Так что, думаю, на полках детских магазинов в ближайшее время появится больше моделей нашей техники", — сказал он, отвечая на вопрос о производстве в РФ линейки игрушек с МС-21 и SSJ, а также с российскими поездами и машинками "Камаз" и Lada.

По словам Мантурова, российские производители игрушек уже сотрудничают с производителями отечественных автомобилей, самолетов и поездов. Например, компания "Симбат" выпускает игрушечные машины Lada, а "Звезда" специализируется на выпуске моделей военной техники и самолетов. Кроме того, фирмы-производители моделей для сборки и творчества сотрудничают с авиационными конструкторскими бюро, выпуская широкую лицензионную линейку российской гражданской и военной авиационной техники.

"Очень важная задача – продвигать нашу отечественную высокотехнологичную продукцию, в том числе среди детской аудитории – не только знакомить ребят с ней, но и "заражать" энтузиазмом, давать возможность мечтать о том, чтобы самому разрабатывать и создавать технику", — подчеркнул вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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