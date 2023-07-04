МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатры и телеканалы выступили против инициативы депутатов Госдумы от КПРФ об использовании контента зарубежных правообладателей без их разрешения, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо "Медиа-коммуникационного союза" (МКС включает в себя: Первый канал, "Ростелеком", МТС, "Триколор", ВГТРК, "Газпром-медиа", "Билайн", "Мегафон", СТС и т. д.) главе комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину от 13 июня. "МойОфис" назвал минусы параллельного импорта и пиратства

"Онлайн-кинотеатры и телеканалы выступили против идеи депутатов Госдумы об использовании контента зарубежных правообладателей без их разрешения. Они предлагают давать доступ к такому контенту только легальным площадкам, которые имели на него лицензии до начала военных действий на Украине, а также отказаться от посредника по сбору средств за его свободное использование. Но речь может идти и о полном отказе от инициативы, против которой также выступил комитет Совета федерации по конституционному законодательству", — утверждает газета.

Согласно письму "Медиа-коммуникационного союза", законопроект КПРФ об использовании произведений зарубежных правообладателей без их разрешения нарушает интересы профильных участников рынка и может привести к "прекращению их деятельности". "Он также создает риск использования данного механизма для легализации и популяризации пиратских ресурсов, что негативно скажется на отечественных производителях и обладателях исключительных прав на контент", — говорится в письме.

В материале сообщается, что законопроект внесен в Госдуму в апреле, он предусматривает изменения в 46-ФЗ от 4 марта 2022 года. Согласно документу, перевод, публичный показ, воспроизведение и распространение экземпляров произведений с исключительными зарубежными правами на них будут допускаться без разрешения, но с выплатой вознаграждения. Кроме того, все отчеты об использовании произведений должны передаваться в уполномоченную организацию для сбора и распределения средств.

Также проект предлагает правительству определять перечень обладателей исключительного права на произведения, действия (бездействие) которых приводят к недоступности произведения в РФ.

Как отмечает газета, в МКС предлагают ряд поправок к законопроекту, например, отказаться от посредника для сбора средств, а также, если с иностранным правообладателем есть заключенный лицензионный договор, именно российскому лицензиату должно быть предоставлено право решать, является ли произведение недоступным.

Представители союза также предлагают давать доступ к контенту не всем, а с учетом "в обязательном порядке" лицензионных договоров, действовавших на 24 февраля 2022 года. Например, если контент нигде не доступен легально, однако на "Кинопоиске" есть, распространять его без разрешения нельзя.

Издание отмечает, что законопроект КПРФ не поддерживает и комитет Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В тексте отзыва комитета от 14 июня говорится, что из текста законопроекта КПРФ неясно, в какой форме и в каком порядке будут представляться отчеты в организацию для сбора и распределения вознаграждения. С учетом позиции комитета участники рынка рассчитывают на полный отказ от инициативы.