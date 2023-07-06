МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ предлагает сохранить меры господдержки предприятиям в сфере обслуживания, которые продают сахаросодержащие напитки, подготовлены соответствующие поправки в законодательство, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Нейросеть начала составлять меню и интерьеры для российских ресторанов

На заседании кабмина в четверг премьер напомнил, что 1 июля был введен акциз на сахаросодержащие напитки, что ограничило их производителям и продавцам доступ к некоторым программам поддержки.

"️Подготовлены корректировки к законопроекту для сохранения мер государственной помощи. В первую очередь для кафе, гостиниц и других организаций именно сферы обслуживания и общепита, которые реализуют сладкие напитки. Рассчитываем, что инициативы обеспечат предприятия дополнительными средствами для дальнейшего развития и в целом повысят экономическую активность в стране и предложение необходимых для людей товаров", – сказал Мишустин.