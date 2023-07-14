МИНСК, 14 июля — ПРАЙМ. Россия c 11 июля разрешила поставки молочной продукции белорусского Туровского молочного комбината, сообщила журналистам в ходе визита в Белоруссию вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Россияне отметили рост цен на сахар, молоко, мясную и рыбную продукцию

"Россия разрешила транзитные поставки, а также поставки в Российскую Федерацию молочной продукции Туровского молочного комбината", — сообщила вице-премьер.

"Учитывая гарантии Минсельхозпрода Белоруссии о соответствии продукции комбината требованиям ЕАЭС, а также предоставленные ветеринарной службой Белоруссии материалы о проведенной работе по устранению выявленных в ходе инспекций нарушений, Россельхознадзор с 11 июля 2023 года отменил ограничения на ввоз в Российскую Федерацию в режиме усиленного лабораторного контроля и транзит продукции данного предприятия", — уточнила Абрамченко.

Ограничения на транзит молочной продукции из Белоруссии через территорию РФ действовали с 26 июня исключительно в отношении ОАО "Туровский молочный комбинат". В отношении других молочных предприятий Белоруссии такие ограничения транзита не вводились.

Абрамченко подчеркнула, что страны продолжают работу по интеграции информационных систем в области ветеринарии: в частности, Россельхознадзор для обеспечения полной прозрачности перемещения животноводческой продукции между РФ и Белоруссией считает необходимым обеспечить в информационной системе белорусской стороны учет входящего животноводческого сырья на перерабатывающие предприятия государства и автоматическую передачу соответствующей информации в информационные системы Россельхознадзора.

"Мы традиционно отмечаем прочные экономические связи наших стран, особенно в отношении продукции АПК. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вместе с нашими белорусскими друзьями мы полностью закрываем показатели самообеспеченности по молочной продукции. По итогам 2022 года в Россию ввезено почти 800 тысяч тонн белорусской молочной продукции, при этом транзитом — менее 18% от белорусского экспорта. Таким образом, подавляющий объем белорусской молочной продукции направляется на российский рынок", — сообщила Абрамченко.