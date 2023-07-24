МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Работа "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановлена, сервисы работают штатно, а списанные средства были возвращены пользователям, сообщили в пресс-службе "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери". "Яндекс Маркет" начал сотрудничать с магазинами из Азии и стран ЕАЭС

Ранее, как убедился корреспондент РИА Новости, ряд пользователей столкнулись с трудностями с оплатой заказов.

"Некоторые пользователи могли столкнуться со сложностями при совершении заказа, мы уже исправили эту проблему. Все списанные средства уже вернулись пользователям, сервисы работают штатно. Мы приносим извинения за вызванные неудобства", — сообщили там.

В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK — контентные платформы "Дзен" и "Новости". Позже стало известно и о ребрендинге Delivery Club — сервис получил новое название ("Маркет Деливери") и сконцентрировался на развитии экспресс-доставки разных товаров, в том числе электроники, но сохранив при этом и доставку еды из ресторанов.