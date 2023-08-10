2023-08-10T11:49:45+03:00
2023-08-10T11:49:45+03:00
2023-08-10T11:49:45+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230810/841374053.html
Украина внесла компанию Bаcardi в список "международных спонсоров войны"
Потребрынок
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло компанию Bacardi Limited, производящую алкогольную продукцию, в список "международных... ПРАЙМ, 10.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, украина, bаcardi, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло компанию Bacardi Limited, производящую алкогольную продукцию, в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ.
"НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников", — говорится в сообщении на сайте агентства.
Из сообщения следует, что ранее Bacardi, чья продукция представлена в более чем в 170 странах, объявила об остановке экспорта в Россию и прекращении вложений в продвижение рекламы. Однако позже, как утверждает НАПК, компания якобы возобновила поиск новых сотрудников в РФ и начала публиковать объявления о вакансиях. Отмечается, что согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы РФ, выручка российского подразделения компании "Бакарди Рус" (Bakardi Rus) в прошлом году выросла на 8,5%, до 32,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль – до 4,7 миллиарда, что на 206,5% больше, чем 2021 году (1,5 миллиарда рублей), налог на прибыль в бюджет РФ уплачен на сумму свыше 12 миллионов долларов.