МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Усиленный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии ведется с 8 июля, загрязненной продукции в Россию не допущено, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. Роспотребнадзор зафиксировал новые случаи тяжелых отравлений мухоморами

"В связи с объявленным и предполагаемым сбросом радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" Роспотребнадзором с 8 июля 2023 года введен усиленный санитарный контроль… Проведено исследование более семи тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено", — говорится в сообщении.

Поставка всей пищевой продукции в Россию из Японии разрешена только при наличии деклараций, подтверждающих соответствие установленным нормативам в рамках действующего законодательства, отметили в ведомстве.

Лабораторный контроль пищевых продуктов из водных биоресурсов находится на особом контроле Роспотребнадзора.

В четверг компания ТЕРСО начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в специальном резервуаре, похожем на открытый бассейн, с тем чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм. За счет того, что воду с АЭС разбавляют морской водой, удается довести концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии 1 километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать 30 лет.