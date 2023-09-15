МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Средняя стоимость новых отечественных автомобилей в России в августе впервые превысила 1 миллион рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Путин заявил, что Россия не собирается производить автомобили "на коленке"

Так, цены на новые машины выросли в среднем на 1,1% за август — до одного миллиона и пяти тысяч рублей. При этом за год стоимость увеличилась на 4,4%.

Одновременно подскочила стоимость и иностранных автомобилей. Средняя цена на новые модели выросла на 2,1% за месяц и на 18% за год — до максимальных за все время наблюдений 2,3 миллиона рублей.

Сильнее всего цены увеличились на подержанные импортные машины — на 3,3% в конце лета и на 26,4% за год, до рекордных 1,23 миллиона рублей.