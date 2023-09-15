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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230915/841751510.html
Средняя цена на российские автомобили установила новый рекорд
Потребрынок
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Средняя стоимость новых отечественных автомобилей в России в августе впервые превысила 1 миллион рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, цены на новые машины... ПРАЙМ, 15.09.2023
новости, авто, потребрынок, бизнес, экономика, автомобили, россия, средняя цена
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Средняя стоимость новых отечественных автомобилей в России в августе впервые превысила 1 миллион рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, цены на новые машины выросли в среднем на 1,1% за август — до одного миллиона и пяти тысяч рублей. При этом за год стоимость увеличилась на 4,4%.
Одновременно подскочила стоимость и иностранных автомобилей. Средняя цена на новые модели выросла на 2,1% за месяц и на 18% за год — до максимальных за все время наблюдений 2,3 миллиона рублей.
Сильнее всего цены увеличились на подержанные импортные машины — на 3,3% в конце лета и на 26,4% за год, до рекордных 1,23 миллиона рублей.