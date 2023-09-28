МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. ПАО "Высочайший" (GV Gold) оценивает в более чем 300 миллионов долларов капитальные затраты на запуск проекта по освоению золоторудного месторождения Светловское в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщил РИА Новости замгендиректора по стратегии и инвестициям компании Роман Щетинский. АО «ОЭК» выполнит технологическое присоединение электродепо «Бирюлевское»

"Для первого этапа финансирования мы привлекли 11 миллиардов рублей в Сбербанке (февраль 2023 года), это был Bridge на старт. Сегодня мы оцениваем общий capex в более 300 миллионов долларов. Финальная стоимость проекта будет ясна ближе к запуску в 2025 году", — сказал Щетинский в кулуарах II международного конгресса "Золото России и СНГ".

По его словам, в настоящее время основное технологическое оборудование законтрактовано на 90%, на месторождение доставлено порядка 50%. Изготовитель мельниц — завод в Шеньяне (Китай), мельницы которого уже четыре года работают на других месторождениях компании. Провести холодный запуск планируется до конца 2024 года, а получить первое светловское золото, начать промышленную добычу на месторождении и вывести золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) на проектную мощность — в 2025 году.

"Самое главное, что основные объекты ГОКа — ЗИФ, хвостохранилище… уже прошли экспертизу и согласования. Получены разрешения на строительство", — отметил Щетинский.

Отрабатываться Светловское месторождение планируется открытым (карьер) способом. Руда будет перерабатываться на ЗИФ по комбинированной технологии с применением традиционных операций извлечения золота: гравитации, флотации и цианирования. Проектная мощность ЗИФ составляет 3,5 миллиона тонн руды в год (извлечение 89%), в течение 11 лет эксплуатации месторождения ежегодное производство ожидается более 3 тонн золота.

Как сообщалось, "Высочайший" выиграл аукцион на Светловское рудное поле в 2018 году (лицензия на 25 лет) с прогнозными ресурсами Р1 — 61 тонна, Р2 — 59 тонн золота. На начало 2021 года по классификации JORC рудные запасы месторождения оцениваются в 0,66 миллиона унций золота, ресурсы — 1,36 миллиона унций; по российской классификации запасы — 49 тонн (1,576 миллиона унций; 1,67 грамма на тонну). Утверждённые запасы и прогнозные ресурсы — 63 тонны (1,44 грамма на тонну).

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России, активы компании расположены в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).