МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Среди стран G20 больше всего денег на покупку iPhone 15 с памятью 512 гигабайт придется потратить в Турции, России и Бразилии — 224 тысячи, 170 тысяч и 169 тысяч рублей соответственно, при этом больше всего месячных зарплат на покупку этого смартфона уйдет у турков и индонезийцев — более 7-8 заработков, выяснило РИА Новости на основании открытых данных о стоимости iPhone и о заработных платах в странах клуба. Россиянам рассказали, как избежать покупки смартфона с вирусами

В расчетах учитывалась стоимость iPhone 15 с памятью 512 гигабайт, указанная на официальном сайте Apple для каждой рассматриваемой страны. Если в какой-то стране телефон не был представлен официально, то учитывалась его цена у авторизованного Apple или иного крупного реселлера. Данные о средних ежемесячных зарплатах брались из открытых источников, в том числе с сайтов государственных статистических бюро.

Так, дороже всего купить выбранную модель устройства в Турции. Там смартфон обойдется в 224 379 рублей, что в 1,6 раза выше средней цены телефона в странах G20. Следующими по стоимости идут Россия и Бразилия, iPhone 15 стоит там 169 990 и 169 229 рублей соответственно. Также в топ-10 по стоимости вошли "айфоны" в ЮАР, Мексике, Аргентине, Италии, Индонезии, Франции и Саудовской Аравии — в этих странах их цена варьируется от 140 272 до 159 049 рублей.

Немного дешевле новый iPhone в Германии, Великобритании и Индии — 131 072-138 299 рублей, а также в Австралии, Южной Корее и Китае — 121 987-128 467 рублей. Самые дешевые iPhone среди стран "Большой двадцатки" в Канаде, Японии и США — 115 935, 112 476 и 109 095 рублей соответственно.

При этом больше всего месячных зарплат на покупку "яблочного" телефона уйдет у турков — 8,23 зарплаты, у индонезийцев — 7,47, а у индийцев — 3,45. От двух до почти трех месяцев нужно будет копить на "айфон" в Бразилии, России и Мексике, и чуть больше одной зарплаты на него уйдет в ЮАР и Аргентине.

В то же время в остальных странах G20 средняя зарплата в месяц превышает стоимость смартфона. Таким образом, месячного оклада китайцам и саудитам хватит на один iPhone 15, французам и итальянцам — почти на два смартфона, а южнокорейцам, британцам, японцам, австралийцам и немцам — на два телефона, и еще останется сдача. Больше всего "яблочных" телефонов на одну зарплату могут купить американцы и канадцы — 4 и 3 устройства соответственно.

Apple 12 сентября презентовала новое поколение своих смартфонов — iPhone 15. Базовая линейка представлена в пяти цветах — черном, голубом, салатовом, желтом и розовом. При этом корпуса версий Pro и Pro Max впервые изготавливаются из титана. Официальные продажи устройств начались 22 сентября.