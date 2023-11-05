МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Лампы искусственного освещения могут быть опасны для организма, предупредил в эфире радио Sputnik эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев. В Роскачестве объяснили, как экономить электричество с помощью холодильника

Он напомнил, что люминесцентные, энергосберегающие и галогенные лампы содержат пары ртути. Если такая лампочка разбилась, необходимо открыть окна и провести влажную уборку, тщательно собрав все осколки.

Эти лампы лучше утилизировать в специальные контейнеры, добавил Ястребцев.

Вторая опасность связана с пагубным воздействием ламп на зрение.

"Электрические лампы, прежде всего газоразрядные, могут мерцать, когда неисправны. Это может приводить к головной боли, к ослаблению зрения, к большой нагрузке на глаза", — сказал эксперт.

В то же время светодиодные лампы и старые лампы накаливания безопасны для здоровья, отметил эколог.