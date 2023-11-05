2023-11-05T03:45:40+03:00
2023-11-05T03:45:40+03:00
2023-11-05T03:45:40+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231105/842177066.html
Россиян предупредили об опасности некоторых видов ламп
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Лампы искусственного освещения могут быть опасны для организма, предупредил в эфире радио Sputnik эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев... ПРАЙМ, 05.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, лампы
https://cdnn.1prime.ru/images/83354/86/833548691.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83354/86/833548691.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83354/86/833548690.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83354/86/833548690.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83354/86/833548689.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83354/86/833548689.jpg
https://1prime.ru/energy/20231102/842151446.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Лампы искусственного освещения могут быть опасны для организма, предупредил в эфире радио Sputnik эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
Он напомнил, что люминесцентные, энергосберегающие и галогенные лампы содержат пары ртути. Если такая лампочка разбилась, необходимо открыть окна и провести влажную уборку, тщательно собрав все осколки.
Эти лампы лучше утилизировать в специальные контейнеры, добавил Ястребцев.
Вторая опасность связана с пагубным воздействием ламп на зрение.
"Электрические лампы, прежде всего газоразрядные, могут мерцать, когда неисправны. Это может приводить к головной боли, к ослаблению зрения, к большой нагрузке на глаза", — сказал эксперт.
В то же время светодиодные лампы и старые лампы накаливания безопасны для здоровья, отметил эколог.