МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило наделение министерства финансов России новыми полномочиями в табачной отрасли, сообщается на сайте кабмина. Минфин прокомментировал указ об обмене замороженными активами

"Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект постановления предусматривает наделение Минфина России новыми полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лицензирования, оказания государственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелов заявил, что власти России разрешили до 1 января 2025 года осуществлять проверки магазинов вейпов и кальянов для выявления возможных нарушений законодательства.

В России 1 июня вступили в силу новые ограничения на реализацию вейпов, среди которых — запрет на их продажу на ярмарках, выставках и в автоматах, а также на открытую выкладку и демонстрацию в торговых точках