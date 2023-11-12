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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231112/842242803.html
Кабмин наделит Минфин новыми полномочиями в табачной отрасли
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Правительство России одобрило наделение министерства финансов России новыми полномочиями в табачной отрасли, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект... ПРАЙМ, 12.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, минфин, табачная продукция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило наделение министерства финансов России новыми полномочиями в табачной отрасли, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект постановления предусматривает наделение Минфина России новыми полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лицензирования, оказания государственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелов заявил, что власти России разрешили до 1 января 2025 года осуществлять проверки магазинов вейпов и кальянов для выявления возможных нарушений законодательства.
В России 1 июня вступили в силу новые ограничения на реализацию вейпов, среди которых — запрет на их продажу на ярмарках, выставках и в автоматах, а также на открытую выкладку и демонстрацию в торговых точках