"Роскачество": россияне стали более осознанно подходить к покупке вина
НОВОСИБИРСК, 15 ноя — ПРАЙМ. Россияне постепенно переходят на осознанное потребление вина, растет тренд на органическое виноделие, всё большей популярностью пользуются вина из Дагестана, рассказала замруководителя АНО "Российская система качества" (Роскачество) Елена Саратцева.
"Первый тренд – это переход на осознанное потребление вина. То есть это приобретение вина не ситуативно в момент подхода к полке, а человек осознанно подходит за вином… Раньше мы отмечали ровно обратную тенденцию. Потребитель принимал решение о покупке вина в момент подхода к полке… Импульсивно принимал решение о том, что он хочет вино. Теперь он приходит за вином", — рассказала она журналистам в среду на форуме "Дни ритейла в Сибири".
По данным "Роскачества", основанных на проведенном в октябре исследовании, 66% россиян осознанно планируют покупку вина и делают свой выбор на основании различных факторов, 32% покупают спонтанно и около 2% только при посещении ресторана, кафе или бара.
"У нас в принципе 47% потребителей переходит на осознанное потребление, то есть они при любом выборе уже делают этот выбор осознанно, поэтому тренд на осознанное потребление вина лежит в контексте общего тренда на осознанное потребление", — отметила Саратцева.
Еще одним трендом последнего времени, по ее словам, стало то, что 17% потребителей вина стали понимать, что такое органическое вино. Кроме того, растет популярность вин из Дагестана.
"Мы видим, как нарастил (популярность – ред.) Дагестан, хотя Дагестан традиционно рассматривался как производитель коньяка. А здесь мы видим, что 19% говорят о том, что это именно производители вина. Конечно, мы знаем, что это игристые вина, потому что там находится наибольшая концентрация и винограда и сами производства… Это важно. У нас Крым и Краснодар уже теряют в популярности… У нас 21 субъект производит вино, и потребитель уже умеет различать субъекты, это тоже очень хорошо и очень позитивно", — рассказала она.
Согласно последним данным "Роскачества", 41% потребителей вина покупают его в общепите и 23% — на ярмарках.
"У нас раньше такой сущности не было, и вот за два года эта новая сущность на себя оттянула 23% потребителей. То есть 23% потребителей российского вина покупают его на ярмарках, при том, что ярмарки проходят не во всех субъектах РФ. Если мы говорим о потребителях только в этих субъектах, то это значительное количество. Для производителей это интересный канал продаж, который обязательно надо рассматривать и иметь в виду", — сообщила Саратцева.
https://1prime.ru/consumer_markets/20231115/842274929.html