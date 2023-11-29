МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился в Росстат с просьбой скорректировать методику расчета "индекса оливье", содержащую информацию об изменении стоимости продуктов питания, необходимых для приготовления новогодних салатов, запрос есть в распоряжении РИА Новости. Россиян предупредили о новогодних уловках мошенников

"Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Галкин, руководитель Росстата — ред.), поручить профильным управлениям Федеральной службы государственной статистики РФ оценить необходимость корректировки методики оценки "индекса оливье", публикуемой Росстатом, из-за кратного расхождения с экспертами в оценке роста цен. Также прошу Вас поручить профильным управлениям Федеральной службы государственной статистики РФ рассчитать динамику цен на основные продукты для новогоднего стола, составить "индекс новогоднего стола", — говорится в обращении.

В нем отмечается, что ежегодные данные Росстата об изменении стоимости продуктов питания для приготовления новогодних салатов — так называемый "индекс оливье", не соответствуют расходам граждан на эти продукты.

"Индекс новогоднего стола" может включить салат "оливье", мандарины и другие продукты, которые чаще всего встречаются у граждан России на новогоднем застолье согласно данным ВЦИОМ. Таким образом, у федеральных и региональных органов власти будет время до 10 декабря для разработки комплекса мер, которые позволят сделать популярные новогодние продукты доступнее", — заключил Даванков.