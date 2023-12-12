МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Онлайн-компания Lamoda начала открывать собственные магазины под брендом Lamoda Sport — первыми стали точки в формате аутлетов, до конца года планируется запуск и других форматов, в том числе со спортивными товарами для детей, сообщает компания. В российских магазинах Adidas откроются торговые точки Lamoda Sport

"Lamoda… начинает открытие сети розничных магазинов спортивных товаров под собственным брендом Lamoda Sport. Первыми открылись магазины формата аутлет", — заявили в компании.

Уточняется, что объекты заработали в Москве и Мытищах, также 19 декабря откроется Lamoda Sport Outlet в Санкт-Петербурге. В таких магазинах представлена спортивная одежда и обувь прошлых коллекций по сниженным ценам. Основу ассортимента составляют товары Adidas, Puma, Reebok и других брендов.

"Первые магазины также являются пилотными для всей будущей сети Lamoda Sport. … До конца года также начнут открываться магазины других форматов с различным ассортиментом: Lamoda Sport — мультибрендовый магазин спортивной одежды и обуви, Lamoda Sport Kids — спортивная одежда и обувь для подростков и детей и Lamoda Sport Urban — для фанатов уличного стиля", — подчеркнули в компании.

В начале ноября статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов рассказал РИА Новости, что Lamoda арендует помещения, которые ранее занимал в России немецкий бренд Adidas. Он отметил, что первые магазины платформа планирует открыть до конца года, а всего в течение трех лет их появится 300.