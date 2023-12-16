МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" прогнозируют по итогам 2023 года рост экспорта на 8% в сравнении с прошлым, он должен составить порядка 31, 6 тонны, говорится в справочных материалах к визиту премьер-министра РФ Михаила Мишустина на предприятие холдинга. Алкогольное мороженое приравняют к видам алкогольной продукции

Мишустин в субботу вместе с главами делегаций стран СНГ посетил предприятие холдинга.

"В 2023 году экспорт прогнозируется на уровне 31,6 тысячи тонн (+8% к 2022 году), выручка составит 6, 37 миллиарда рублей (+8% к 2022 году)", — говорится в справочных материалах.

Кроме этого, ожидается, что в страны СНГ в 2023 году экспорт составит 11% в натуральном и 9% в стоимостном выражении в структуре продаж компании.