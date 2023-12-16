2023-12-16T15:59:07+03:00
2023-12-16T15:59:07+03:00
2023-12-16T15:59:07+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231216/842587231.html
"Объединенные кондитеры" ожидают роста экспорта продукции в 2023 году
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Предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" прогнозируют по итогам 2023 года рост экспорта на 8% в сравнении с прошлым, он должен составить порядка 31, 6 тонны, говорится в... ПРАЙМ, 16.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, "объединенные кондитеры", экспорт кондитерских изделий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" прогнозируют по итогам 2023 года рост экспорта на 8% в сравнении с прошлым, он должен составить порядка 31, 6 тонны, говорится в справочных материалах к визиту премьер-министра РФ Михаила Мишустина на предприятие холдинга.
Мишустин в субботу вместе с главами делегаций стран СНГ посетил предприятие холдинга.
"В 2023 году экспорт прогнозируется на уровне 31,6 тысячи тонн (+8% к 2022 году), выручка составит 6, 37 миллиарда рублей (+8% к 2022 году)", — говорится в справочных материалах.
Кроме этого, ожидается, что в страны СНГ в 2023 году экспорт составит 11% в натуральном и 9% в стоимостном выражении в структуре продаж компании.