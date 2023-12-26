МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой дорогой пряности в мире поднялась до нового максимума, сообщило издание Financial Times. Назван фактор, который предотвратит рост цен на продукты в России

Отмечается, что изменение погодных условий и нехватка воды в областях Ирана, где находится более 90% мирового производства шафрана, привели к резкому снижению урожая этой пряности и взлету ее стоимости до нового рекордного уровня. Шафран премиум-класса подорожал на внутреннем рынке страны вдвое — до 1400 долларов за килограмм, а за границей его цена может достигать 1800 долларов за килограмм, пишет FT.

По словам, производителей из города Торбете-Джам в области Хорасан в Восточном Иране, где расположены крупнейшие шафрановые плантации, в 2023 году они собрали урожай вдвое меньше, чем в прошлом.

Гендиректор крупнейшего иранского производителя и экспортера шафрана Novin Saffron Али Шариати-Могаддам ожидает, что общий объем производства упадет примерно до 170 тонн с почти 400 тонн.

Директор шафрановой биржи Торбете-Джам Моджтабы Паям-Асгари пояснил изданию, что зима с морозами, сухая весна и летняя жара, достигавшая 50 градусов Цельсия, разрушительно повлияли на регион и все две тысячи местных поверхностных источников воды пересохли.