2023-12-26T12:20:53+03:00
2023-12-26T12:20:53+03:00
2023-12-26T12:20:53+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231226/842673905.html
Цена на самую дорогую пряность в мире достигла нового максимума, пишут СМИ
Потребрынок
Новости
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Стоимость самой дорогой пряности в мире поднялась до нового максимума, сообщило издание Financial Times. Отмечается, что изменение погодных условий и нехватка воды в областях... ПРАЙМ, 26.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, мир, иран, пряности, шафран
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой дорогой пряности в мире поднялась до нового максимума, сообщило издание Financial Times.
Отмечается, что изменение погодных условий и нехватка воды в областях Ирана, где находится более 90% мирового производства шафрана, привели к резкому снижению урожая этой пряности и взлету ее стоимости до нового рекордного уровня. Шафран премиум-класса подорожал на внутреннем рынке страны вдвое — до 1400 долларов за килограмм, а за границей его цена может достигать 1800 долларов за килограмм, пишет FT.
По словам, производителей из города Торбете-Джам в области Хорасан в Восточном Иране, где расположены крупнейшие шафрановые плантации, в 2023 году они собрали урожай вдвое меньше, чем в прошлом.
Гендиректор крупнейшего иранского производителя и экспортера шафрана Novin Saffron Али Шариати-Могаддам ожидает, что общий объем производства упадет примерно до 170 тонн с почти 400 тонн.
Директор шафрановой биржи Торбете-Джам Моджтабы Паям-Асгари пояснил изданию, что зима с морозами, сухая весна и летняя жара, достигавшая 50 градусов Цельсия, разрушительно повлияли на регион и все две тысячи местных поверхностных источников воды пересохли.