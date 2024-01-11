МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россияне увеличили количество потребляемой красной икры, к праздничному новогоднему столу они закупили примерно четыре тысячи тонн данного продукта, сообщает Росрыболовство. Путин предостерег от резкого повышения ввозной пошлины на рыбную продукцию

Отмечается, что потребление данного продукта выросло благодаря росту предложения и, соответственно, более доступной цене.

По данным ведомства, основой позитивного тренда является одна из самых удачных лососевых путин на Дальнем Востоке в 2023 году, в ходе которой добыли 609 тысяч тонн лососевых, что стало вторым показателем по объему вылова за всю историю наблюдений.

Путина способствовала росту производства красной икры за 11 месяцев 2023 года в 2,6 раза в годовом выражении, до 23,2 тысячи тонн, сообщает Росрыболовство. При этом почти вся продукция ушла на стол российскому потребителю.

Ведомство отмечает, что на экспорт за прошлый год ушло лишь 347 тонн, а импорт красной икры составил только 46 тонн.

Росрыболовство напомнило, что при покупке следует обращать внимание на легальность происхождения продукции — в первую очередь это важно для здоровья населения, а также для создания честной конкурентной среды и формирования доступного предложения.

РЖД в 2023 году перевезли 6,5 миллиона килограмм красной икры: из такого количества можно сделать 300 миллионов бутербродов, сообщила компания.

Красная икра — одно из главных угощений праздничного стола россиян на Новый год.