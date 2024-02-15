МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно — и точка" вводит у себя меню со шрифтом Брайля для людей с нарушениями зрения — с 19 февраля такие меню начнут поступать в заведения, сообщает компания. "Вкусно - и точка" запустит новую коллекцию игрушек

"Специально разработанные меню начнут поступать в предприятия сети по всей России с 19 февраля… Слабовидящим и незрячим гостям "Вкусно — и точка" будут доступны три вида меню, напечатанных с использованием рельефно-точечного тактильного шрифта: основное меню, меню завтраков и меню кафе. Помимо названий блюд, в них также будут указаны составы", — говорится в сообщении.

По данным Всероссийского общества слепых, в России зарегистрировано более 300 тысяч человек с нарушениями зрения, а по неофициальной статистике таких людей почти 6 миллионов – то есть более 4% населения страны, отметила старший директор по устойчивому развитию сети Ирина Коршунова.

Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". По состоянию на 1 января в 64 регионах РФ работают более 880 точек сети.