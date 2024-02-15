МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после всплеска цен на такси в Москве из-за снегопада указала, что признала "Яндекс Такси" занимающим доминирующее положение на территории России, но из-за моратория на проверки возможные меры реагирования ограничены. "Яндекс" планирует сменить штаб-квартиру в 2025 году

"ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования. Однако в настоящее время "возможные меры реагирования ФАС ограничены постановлением правительства" РФ о моратории на проверки.

Ранее в четверг корреспондент РИА Новости выяснил, что цены на такси в Москве утром подскочили более чем в три раза из-за сильного снегопада. В Москве в четверг утром шел сильный снег, видимость на дорогах плохая. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки из-за снегопада в это время достигали 8 баллов.

В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.

Мораторий на плановые проверки бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.