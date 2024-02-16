МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Американская сеть спортивных товаров Nike может сократить 2% от всего штата компании, что составляет порядка 1600 сотрудников, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой а опубликованный компанией материал. Чистая прибыль Nike за 2022-2023 фингод снизилась на 16 процентов

"В четверг Nike заявила, что сократит штат сотрудников примерно на 2%, или более чем на 1600 человек, в попытке сократить расходы", — пишет газета.

Кроме того, согласно документу, компания начнет сокращения уже в пятницу 16 февраля. Второй этап увольнений завершится к концу квартала.

Генеральный директор Nike Джон Донахью, чьи слова приводятся в материале, отметил, что компания, мобилизуя свои ресурсы, стремится увеличить инвестиций в такие категории, как одежда для бега, женская одежда и бренд Jordan.

Nike, Inc. представляет собой американскую транснациональную компанию, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви. Штаб-квартира сети располагается в городе Бивертон американского штата Орегон.

Практически все товары Nike производят сторонние компании-подрядчики, находящиеся в основном в Азии. Сама же компания является правообладателем торговых марок, разрабатывает дизайн продукции и владеет порядка 1150 магазинами по всему миру.