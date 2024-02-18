2024-02-18T19:24:52+03:00
2024-02-18T19:24:52+03:00
2024-02-18T19:24:52+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240218/843103359.html
Представленную Трампом линейку золотых кроссовок полностью раскупили
Потребрынок
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Всю лимитированную линейку золотых кроссовок, которую запустил экс-президент США Дональд Трамп, раскупили, указано на официальном сайте одной из его компаний. Кроссовки "Never... ПРАЙМ, 18.02.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Всю лимитированную линейку золотых кроссовок, которую запустил экс-президент США Дональд Трамп, раскупили, указано на официальном сайте одной из его компаний.
Кроссовки "Never Surrender" (никогда не сдавайся — прим. ред.) были выпущены в ограниченном количестве. Согласно данным на сайте, что для покупки были доступны всего 1000 пар, каждая из которых имела уникальный номер, а на десяти случайно выбранных кроссовках стоял автограф экс-президента США.
Кроссовки стоили 399 долларов. Одному клиенту разрешалось выкупить максимум три пары.
Экс-президент также представил две модели кроссовок с "Т" и "45" по бокам за 199 долларов. На сайте также можно приобрести духи "Victory47" по 99 долларов.16 февраля суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве, сообщил Reuters.
Трамп должен выплатить штраф в 354,9 миллиона долларов, ему запретят вести бизнес в Нью-Йорке на протяжении трех лет. Два старших сына Трампа, Дональд-младший и Эрик, тоже признаны виновными и лишены права занимать должности руководителей компаний в Нью-Йорке в течение двух лет. Каждому из двух сыновей бывшего президента также придется заплатить штраф в размере четырех миллионов долларов.