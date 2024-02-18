МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Всю лимитированную линейку золотых кроссовок, которую запустил экс-президент США Дональд Трамп, раскупили, указано на официальном сайте одной из его компаний. В Нидерландах призвали ЕС прекратить ныть из-за возможной победы Трампа

Кроссовки "Never Surrender" (никогда не сдавайся — прим. ред.) были выпущены в ограниченном количестве. Согласно данным на сайте, что для покупки были доступны всего 1000 пар, каждая из которых имела уникальный номер, а на десяти случайно выбранных кроссовках стоял автограф экс-президента США.

Кроссовки стоили 399 долларов. Одному клиенту разрешалось выкупить максимум три пары.

Экс-президент также представил две модели кроссовок с "Т" и "45" по бокам за 199 долларов. На сайте также можно приобрести духи "Victory47" по 99 долларов.16 февраля суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве, сообщил Reuters.

Трамп должен выплатить штраф в 354,9 миллиона долларов, ему запретят вести бизнес в Нью-Йорке на протяжении трех лет. Два старших сына Трампа, Дональд-младший и Эрик, тоже признаны виновными и лишены права занимать должности руководителей компаний в Нью-Йорке в течение двух лет. Каждому из двух сыновей бывшего президента также придется заплатить штраф в размере четырех миллионов долларов.