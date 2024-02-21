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Caviar выпустила золотые iPhone и iPad с российским гербом
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Компания Caviar объявила о новой коллекции гаджетов под названием "Великая Россия". Она выпустила устройства в обновленном премиальном дизайне с гербом России были специально ко... ПРАЙМ, 21.02.2024
потребрынок, бизнес, технологии, новости, россия, золотой iphone, золотой ipad, день защитника отечества
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Компания Caviar объявила о новой коллекции гаджетов под названием "Великая Россия". Она выпустила устройства в обновленном премиальном дизайне с гербом России были специально ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает портал iXBT.
В данную коллекцию входят специальные версии iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, iPad Pro и Samsung S24 Ultra, отличающиеся элегантным дизайном в черно-золотой цветовой гамме, а также использованием технологии Double Electroplated для золотого покрытия.
"В новой коллекции "Великая Россия" каждая модель является не только символом национальной гордости, но и воплощением патриотического духа, могущественной защиты и величия государственных институтов", — говорится в описании коллекции.
Коллекция предусматривает четыре дизайна: "Империя", "Парламент", "Защитник" и "Патриот". Первые два дизайна созданы под iPhone, третий — под Samsung Galaxy S24 Ultra, четвертый — под iPad Pro. Цены на устройства находятся в диапазоне от 539 тысяч до 3,75 миллиона рублей.
Отмечается, что для устройств предусмотрен футляр с замком и золотым ключом в форме российского герба, покрытого 24-каратным золотом.
Компания Caviar специализируется на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов.