МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Компания Caviar объявила о новой коллекции гаджетов под названием "Великая Россия". Она выпустила устройства в обновленном премиальном дизайне с гербом России были специально ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает портал iXBT. Назван возможный срок русификации гарнитуры Apple Vision Pro

В данную коллекцию входят специальные версии iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, iPad Pro и Samsung S24 Ultra, отличающиеся элегантным дизайном в черно-золотой цветовой гамме, а также использованием технологии Double Electroplated для золотого покрытия.

"В новой коллекции "Великая Россия" каждая модель является не только символом национальной гордости, но и воплощением патриотического духа, могущественной защиты и величия государственных институтов", — говорится в описании коллекции.

Коллекция предусматривает четыре дизайна: "Империя", "Парламент", "Защитник" и "Патриот". Первые два дизайна созданы под iPhone, третий — под Samsung Galaxy S24 Ultra, четвертый — под iPad Pro. Цены на устройства находятся в диапазоне от 539 тысяч до 3,75 миллиона рублей.

Отмечается, что для устройств предусмотрен футляр с замком и золотым ключом в форме российского герба, покрытого 24-каратным золотом.

Компания Caviar специализируется на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов.