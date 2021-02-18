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Биткоин торгуется выше $52 тысяч
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Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — торгуется выше отметки в 52 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов утром в четверг. На 08:15 по московскому времени... ПРАЙМ, 18.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — торгуется выше отметки в 52 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов утром в четверг.
На 08:15 по московскому времени биткоин торгуется на отметке 52 140 долларов за криптомонету.
Накануне биткоин пробивал отметку в 51 тысячу долларов.
Напомним, что накануне, 17 февраля, Госдума России приняла в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение доходов от операций с криптовалютами.
Документ был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента правительством. Если он будет принят, то в Налоговом кодексе России цифровую валюту признают имуществом. Это позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий. Также они смогут оспаривать свои имущественные права в суде.