МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — торгуется выше отметки в 52 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов утром в четверг.

На 08:15 по московскому времени биткоин торгуется на отметке 52 140 долларов за криптомонету.

Накануне биткоин пробивал отметку в 51 тысячу долларов.

Напомним, что накануне, 17 февраля, Госдума России приняла в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение доходов от операций с криптовалютами.

Документ был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента правительством. Если он будет принят, то в Налоговом кодексе России цифровую валюту признают имуществом. Это позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий. Также они смогут оспаривать свои имущественные права в суде.