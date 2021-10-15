МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Признание первого криптофонда Комиссией по ценным бумагам США (SEC) станет знаковым событием для рынка криптоактивов и может привлечь на него крупных инвесторов, сказал РИА Новости руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. Стоимость биткоина превысила $60 тысяч

В четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что SEC может уже на следующей неделе впервые позволить торговлю биржевому фонду фьючерсов (ETF) на биткоин. Заявки на создание ETF подали компании ProShares и Invesco Ltd. На этом фоне биткоин в пятницу превысил 60 тысяч долларов, обновив максимум с апреля.

"Это может привлечь и крупных инвесторов на крипторынки, которым удобно использовать ETF, а не покупку криптовалюты на бирже. Если SEC примет решение об одобрении крипто-ETF — это будет сигналом для криптосообщества о постепенном принятии цифровых активов в США, что, возможно, перерастет в тренд признания криптовалют государствами", — прокомментировал эксперт.

До этого SEC много раз отклоняла заявки на запуск биржевых криптофондов. Регулятор выступал против работы криптовалютных бирж, называя их недостаточно ликвидными и рискованными.

"Принятие фонда будет знаковым событием для криптоиндустрии, так как сообщество уже длительное время ожидает крипто-ETF. У регулятора было достаточно времени, чтобы присмотреться к биткоину, его возможностям и динамике, и оценить сопутствующие риски для инвесторов", — отметил Мазур.

По его словам, SEC дает криптосообществу достаточно прозрачный намек, что не собирается запрещать криптовалюты и будет рассматривать конструктивные варианты взаимодействия с криптоиндустрией. При этом действия SEC вполне укладываются в логику Федрезерва, глава которого Джером Пауэлл ранее заявил, что запрещать криптовалюты не планируется.

"Действия властей США на фоне Китая выглядят весьма контрастно, как и реакция криптосообщества. Если на запреты в Китае биткоин отреагировал резким падением курса, то на относительно лояльной политике SEC котировки цифрового золота попробовали протестировать уровень 60 000 долларов", — добавил эксперт.

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