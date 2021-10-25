МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Криптовалюта Ethereum может вырасти в цене на текущей неделе до отметки 4 500 долларов с последующим достижением 5 200 долларов на фоне сохранения спроса на ведущую криптовалюту биткоин, такой прогноз дал РИА Новости ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. Эксперт рассказал, когда биткоин будет стоить $70 тысяч

"Предполагая сохранение позитивного тона для биткоина, вероятно расширение фокуса внимания инвесторов, и Ethereum в этом случае становится первым претендентом. Резонно ожидать повторного теста исторических максимумов в ближайшие дни или даже часы. Как и в случае с биткоином, выход на новые максимумы может вызвать многопроцентный скачок цены с промежуточной целью на эту неделю до отметки 4 500 долларов и с более отдаленной на 5200", — прогнозирует Кивкулис.

Эксперт отмечает, что на прошлой неделе Ethereum, в отличие от биткоина, лишь символически обновил майский рекорд, расположенный на отметке 4 372 доллара. Он добавляет, что массовая фиксация прибыли участниками рынка не позволила криптовалюте Ethereum продолжить восходящее движение и закрепиться выше майских максимумов.

Кивкулис обращает внимание, что на внутридневных спадах участники рынка продолжают наращивать длинные позиции в криптовалюте Ethereum, что говорит о сохранении "бычьего тренда".

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