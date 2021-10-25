Эксперт Кивкулис ожидает роста Ethereum на текущей неделе до отметки 4,5 тысячи долларов
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Криптовалюта Ethereum может вырасти в цене на текущей неделе до отметки 4 500 долларов с последующим достижением 5 200 долларов на фоне сохранения спроса на ведущую криптовалюту биткоин, такой прогноз дал РИА Новости ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.
"Предполагая сохранение позитивного тона для биткоина, вероятно расширение фокуса внимания инвесторов, и Ethereum в этом случае становится первым претендентом. Резонно ожидать повторного теста исторических максимумов в ближайшие дни или даже часы. Как и в случае с биткоином, выход на новые максимумы может вызвать многопроцентный скачок цены с промежуточной целью на эту неделю до отметки 4 500 долларов и с более отдаленной на 5200", — прогнозирует Кивкулис.
Эксперт отмечает, что на прошлой неделе Ethereum, в отличие от биткоина, лишь символически обновил майский рекорд, расположенный на отметке 4 372 доллара. Он добавляет, что массовая фиксация прибыли участниками рынка не позволила криптовалюте Ethereum продолжить восходящее движение и закрепиться выше майских максимумов.
Кивкулис обращает внимание, что на внутридневных спадах участники рынка продолжают наращивать длинные позиции в криптовалюте Ethereum, что говорит о сохранении "бычьего тренда".
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https://1prime.ru/cripta/20211025/835032859.html