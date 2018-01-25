FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Morgan Stanley и Malltech вновь претендуют на последний объект Stockmann в РФ


Недвижимость и строительство / Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Две крупные инвестиционные компании возобновили переговоры о приобретении торгово-развлекательного комплекса "Невский центр" в Санкт-Петербурге, который выставил на продажу финский ритейлер Stockmann, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на консультантов, работавших со сторонами при обсуждении сделки.

Stockmann Group выставила этот ТРК на продажу еще в октябре 2016 года. Претенденты на данный объект недвижимости стали известны в марте 2017 года: сообщалось, что "Невский центр" могут купитьнесколько компаний, среди которых Morgan Stanley, PPF Real Estate, O1 Properties, Avica, Fort Group и холдинг "Империя". Планировалось, что сделка будет закрыта до конца прошлого 2017 года, однако этого так и не произошло.

Собеседники "Ведомостей" добавили, что наибольшего прогресса в ведении переговоров о покупке объекта достигли инвесткомпания Malltech и инвестфонд Morgan Stanley.

Malltech и Morgan Stanley не прокомментировали эти данные.

В свою очередь глава департамента по коммуникациям Stockmann Group Анна Бьярлэнд сообщила газете, что компания ведет переговоры о продаже ТРК сразу с несколькими инвесторами.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ