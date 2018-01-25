Morgan Stanley и Malltech вновь претендуют на последний объект Stockmann в РФ

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Две крупные инвестиционные компании возобновили переговоры о приобретении торгово-развлекательного комплекса "Невский центр" в Санкт-Петербурге, который выставил на продажу финский ритейлер Stockmann, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на консультантов, работавших со сторонами при обсуждении сделки.

Stockmann Group выставила этот ТРК на продажу еще в октябре 2016 года. Претенденты на данный объект недвижимости стали известны в марте 2017 года: сообщалось, что "Невский центр" могут купитьнесколько компаний, среди которых Morgan Stanley, PPF Real Estate, O1 Properties, Avica, Fort Group и холдинг "Империя". Планировалось, что сделка будет закрыта до конца прошлого 2017 года, однако этого так и не произошло.

Собеседники "Ведомостей" добавили, что наибольшего прогресса в ведении переговоров о покупке объекта достигли инвесткомпания Malltech и инвестфонд Morgan Stanley.

Malltech и Morgan Stanley не прокомментировали эти данные.

В свою очередь глава департамента по коммуникациям Stockmann Group Анна Бьярлэнд сообщила газете, что компания ведет переговоры о продаже ТРК сразу с несколькими инвесторами.