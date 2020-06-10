МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. ВТБ с 10 июня снижает минимальный размер первоначального взноса до 15% в рамках льготной ипотеки со ставкой 6,5% на жилье в новостройках, сообщила пресс-служба банка.

Минфин России 30 мая внес в правительство проект постановления о снижении минимального размера первоначального взноса с нынешних 20% до 15% в рамках ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".

"ВТБ первым из банков принял решение, не дожидаясь выхода постановления правительства РФ, снизить требование к минимальному первому взносу в рамках "Ипотеки с господдержкой 2020" до 15%. Это позволит увеличить число потенциальных участников программы и ускорить для них процесс подготовки к сделкам. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня", — приводит пресс-служба заявление заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

Указывается, что ВТБ также следит за принятием аналогичных поправок к размеру первого взноса в рамках ипотечной госпрограммы для семей с детьми (ставка по кредиту — 5%) и Дальневосточной ипотеки (ставка — 2%). "Банк будет готов начать работу по новым условиям после объявления о соответствующих изменениях со стороны кабмина РФ", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в рамках ипотеки под 6,5% ВТБ выдал свыше 9,6 тысячи кредитов на 27,7 миллиарда рублей. По госпрограмме ипотеки для семей с детьми банк провел более 22,2 тысячи сделок на 61 миллиард рублей. В рамках Дальневосточной ипотеки ВТБ выдал кредиты 1,5 тысячи клиентам на 5,7 миллиарда рублей.

Программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля этого года. Получить кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 миллиона рублей — в других регионах России.