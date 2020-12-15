МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Арендовать коттедж на новогодние праздники в Подмосковье можно в среднем за 13 тысяч рублей в сутки, а в Ленинградской области — за 8,4 тысячи рублей. Заметим, что годом ранее ценник для Московской области равнялся 7,8 тысячи рублей, а для Ленинградской — 5,4 тысячи рублей. Об этом пишет сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru. Зарубежные туры на Новый год планируют менее 5% россиян

Основной причиной такого роста цен стали ограничения из-за пандемии COVID-19: запрет на проведение массовых мероприятий, заселение в гостиницы только с отрицательным тестом и закрытие заведений общепита в январские каникулы. В результате, как утверждает Tvil.ru, в подмосковных коттеджах новогодние праздники проведут 39% гостей, а в загородных домах Ленинградской области — 40%.

Хотя общее число бронирований на праздники в этом году всего на 3% выше, чем в прошлом, спрос со стороны крупных компаний в перечисленных выше регионах вырос на 20%. Среднее количество людей в заявке на аренду дома также увеличилось с четырех до пяти человек. Что же касается популярности отдыха в отелях, то она упала на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Согласно информации сервиса "Суточно.ру", в Подмосковье уже сдано 83% коттеджей. Бронирование на восемь человек в период каникул обходится примерно в 30-55 тысяч рублей. Для Ленинградской области данный показатель равняется 76%, в среднем снять коттедж на восемь человек стоит 25-45 тысяч рублей.