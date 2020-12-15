МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ.   16 декабря "Единая Россия" собирается внести в Госдуму законопроект о "гаражной амнистии", а принятия этого документа будут добиваться уже в весеннюю сессию. Изменения позволят россиянам по упрощенной процедуре оформить в собственность гаражи и землю под ними. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на комментарий секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, который он дал после встречи с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

Автомобили

Стало известно, почему россиянам сегодня выгодно покупать гаражи

"Гаражная амнистия", как предполагается, будет действовать до 2026 года. Причем предлагаемые законодательные меры по своим принципам очень схожи с "дачной амнистией", по которой за 14 лет россияне в упрощенном порядке оформили в собственность более 10 млн дач и земельных участков. "Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы. Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры", — отметил Турчак.

Вместе с правительством РФ и региональными администрациями "Единая Россия" планирует сделать оформление документов по "гаражной амнистии" абсолютно бесплатным или предельно дешевым для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан. Секретарь генсовета партии подчеркнул, что они заинтересованы в первую очередь в том, чтобы закон заработал как можно скорее".

Турчак заметил, что партия неоднократно получала жалобы от жителей регионов на трудности в оформлении гаражей в собственность. Проблема оформления гаражей была озвучена и на приеме председателя "Единой России" Дмитрия Медведева в сентябре этого года. Председатель партии сообщил, что поручит фракции "Единой России" в Госдуме рассмотреть и принять этот законопроект в приоритетном порядке.

В Крыму и Ульяновской области норма уже внедрена и реализуется. Еще 55 регионов поддержали инициативу единороссов. К примеру, особо актуальным вопрос "гаражной амнистии" считает председатель комитета по госстроительству тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов: "Ко мне обращаются ветераны, которые в силу разных причин не сумели оформить свои гаражи. Часто это случается не по вине владельцев. В свое время сами кооперативы не оформили землю под гаражами в собственность, теперь эта процедура в разных муниципальных образованиях решается по-разному, и она достаточно сложная". Изменения нашли поддержку и в Курганской области. Руководитель фракции "Единой России" в облдуме Марат Исламов сказал, что законопроект урегулирует "правовой статус и деятельность гаражных и гаражно-строительных кооперативов, упростить оформление прав на объекты гаражного назначения".

Что же касается главы Росреестра Олега Скуфинского, то он подтвердил, что "для того, чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно".