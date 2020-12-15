МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. 16 декабря "Единая Россия" собирается внести в Госдуму законопроект о "гаражной амнистии", а принятия этого документа будут добиваться уже в весеннюю сессию. Изменения позволят россиянам по упрощенной процедуре оформить в собственность гаражи и землю под ними. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на комментарий секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, который он дал после встречи с главой Росреестра Олегом Скуфинским. Стало известно, почему россиянам сегодня выгодно покупать гаражи

"Гаражная амнистия", как предполагается, будет действовать до 2026 года. Причем предлагаемые законодательные меры по своим принципам очень схожи с "дачной амнистией", по которой за 14 лет россияне в упрощенном порядке оформили в собственность более 10 млн дач и земельных участков. "Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы. Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры", — отметил Турчак.

Вместе с правительством РФ и региональными администрациями "Единая Россия" планирует сделать оформление документов по "гаражной амнистии" абсолютно бесплатным или предельно дешевым для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан. Секретарь генсовета партии подчеркнул, что они заинтересованы в первую очередь в том, чтобы закон заработал как можно скорее".

Турчак заметил, что партия неоднократно получала жалобы от жителей регионов на трудности в оформлении гаражей в собственность. Проблема оформления гаражей была озвучена и на приеме председателя "Единой России" Дмитрия Медведева в сентябре этого года. Председатель партии сообщил, что поручит фракции "Единой России" в Госдуме рассмотреть и принять этот законопроект в приоритетном порядке.

В Крыму и Ульяновской области норма уже внедрена и реализуется. Еще 55 регионов поддержали инициативу единороссов. К примеру, особо актуальным вопрос "гаражной амнистии" считает председатель комитета по госстроительству тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов: "Ко мне обращаются ветераны, которые в силу разных причин не сумели оформить свои гаражи. Часто это случается не по вине владельцев. В свое время сами кооперативы не оформили землю под гаражами в собственность, теперь эта процедура в разных муниципальных образованиях решается по-разному, и она достаточно сложная". Изменения нашли поддержку и в Курганской области. Руководитель фракции "Единой России" в облдуме Марат Исламов сказал, что законопроект урегулирует "правовой статус и деятельность гаражных и гаражно-строительных кооперативов, упростить оформление прав на объекты гаражного назначения".

Что же касается главы Росреестра Олега Скуфинского, то он подтвердил, что "для того, чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно".