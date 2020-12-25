МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 10-15%, предупреждают участники рынка недвижимости. В первый пик пандемии хозяева квартир шли навстречу арендаторам и снижали ставки, но летом после выхода из изоляции спрос на съемное жилье начал восстанавливаться, и уже осенью плата стала расти. Основной причиной этого эксперты называют восстановление рынка труда, сообщают "Известия". Сбербанк в третьем квартале зафиксировал рост цен на недвижимость

Главный эксперт аналитического центра "Циан" Виктория Кирюхина полагает, что в следующем году стоит рассчитывать на повышение арендной ставки относительно текущих значений в стране на 6-7%.

Управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский прогнозирует рост на 10-15% в столице и других крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Екатеринбург, где традиционно спрос превышает предложение.