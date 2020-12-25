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Эксперты предупредили о скачке цен на аренду жилья
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Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 10-15%, предупреждают участники рынка недвижимости. В первый пик пандемии хозяева квартир шли... ПРАЙМ, 25.12.2020
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 10-15%, предупреждают участники рынка недвижимости. В первый пик пандемии хозяева квартир шли навстречу арендаторам и снижали ставки, но летом после выхода из изоляции спрос на съемное жилье начал восстанавливаться, и уже осенью плата стала расти. Основной причиной этого эксперты называют восстановление рынка труда, сообщают "Известия".
Главный эксперт аналитического центра "Циан" Виктория Кирюхина полагает, что в следующем году стоит рассчитывать на повышение арендной ставки относительно текущих значений в стране на 6-7%.
Управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский прогнозирует рост на 10-15% в столице и других крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Екатеринбург, где традиционно спрос превышает предложение.