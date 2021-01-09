МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге за последние два с половиной года (с мая 2018 года по декабрь 2020-го) средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости в новых домах выросла на 29,08%, пишет regnum.ru со ссылкой на экспертов.

Если в мае 2018 года метро жилья стоил 89,5 тысячи рублей, то в декабре прошлого года — 126,2 тысячи рублей.

Что касается прогноза на 2021 году, то, по мнению экспертов, следует ожидать замедление темпов роста цен на недвижимость северной столице, так как многие объекты оказались переоценены.

Как заявил изданию управляющий партнер франшизы АН "НФЦ" Алексей Лякин, "наиболее значительный рост стоимости "квадрата" был отмечен в проектах точечной застройки". В частности, говорится о домах комфорт-класса и бизнес-класса, которые расположены в "эксклюзивных" локациях, где почти нет конкуренции со стороны других проектов.

При этом в 2020 году рост цен был характерен для всего рынка "первички" Петербурга. "Высокий спрос и низкие ставки по ипотечным кредитам привели к тому, что большинство проектов в городе значительно переоценены. На данный момент переоцененными являются 60-70% новых проектов", — говорит он.