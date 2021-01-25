МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Объем сделок на рынке элитных новостроек Москвы в 2020 году вырос по сравнению с прошлым годом на 10% — до 112 миллиардов рублей, что стало рекордным результатом за последние шесть лет, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank. Названы города с самым высоким ростом цен на новостройки

"Общее количество сделок (премиум и де-люкс — ред.) составило порядка 1,3 тысячи, что на 11% превышает показатель прошлого года, а их суммарная стоимость достигла 112 миллиардов рублей, превысив значение 2019 года на 10% и результат 2018 года на 45%, обновив шестилетний рекорд", — указывается в нем.

В сообщении отмечается, что средняя стоимость предложения выросла на 10%, составив по итогам 2020 года 890 тысяч рублей за квадратный метр. В сегменте премиум рост за год составил 15% — до 696 тысяч рублей за квадратный метр, в сегменте де-люкс — 18%, до 1,3 миллиона рублей за "квадрат". Показатель достиг максимальных за последние пять лет значений в обоих сегментах.

По спросу, как указывается в релизе, лидирует район Дорогомилово — здесь заключена каждая четвертая сделка с элитными новостройками Москвы. На втором месте — район Пресненский (23%), на третьем — Раменки (8%). В Хамовниках, традиционном лидере рейтинга, сконцентрировано 7% сделок.