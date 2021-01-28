МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Журнал Forbes составил рейтинг "королей российской недвижимости". Речь идет о компаниях, которые получающих наибольший арендный доход. Систему против распространения вирусов установят в новостройках

На первом месте — "Киевская площадь", основные владельцы — Год Нисанов и Зарах Илиев. По данным журнала, за прошлый 2020 год компания смогла заработать за счет аренды свыше $1,2 миллиарда.

Крупнейшие объекты "площади" — оптово-розничный продовольственный центр "Фуд-сити" и торгово-развлекательный комплекс "Европейский".

Второе место у группы "Ташир" Самвела Карапетяна с арендным доходом в $585 миллионов. Их главные объекты — ТЦ "Рио" на Дмитровском шоссе, многофункциональный комплекс Kvartal West и гостиница Novotel Moscow City.

Третье место у "Сафмара" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых — доход за 2020 год составил $460 миллионов. Компании принадлежат отели Moscow Mariott Grand и "Националь", ТЦ "Калейдоскоп" и еще почти 1,5 млн квадратных метров складских площадей.

Новички рейтинга: АФК "Система" Владимира Евтушенкова с доходом в $90 миллионов и группа "РАМО-М" с $65 миллионами.

Что касается отрасли в целом, то доходы крупнейших российских рантье за прошлый год снизились на рекордные $1,9 миллиарда. Их общие доходы снизились по сравнению с предыдущим рейтингом с $7,7 млрд до $5,8 млрд (–24%).

Это самое крупное падение доходов за историю рейтинга, который по итогам 2020 года составлялся в 17-й раз.