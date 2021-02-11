МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на управляющего партнера "ВекторСтройФинанса" Андрея Колочинского. Сбербанк в третьем квартале зафиксировал рост цен на недвижимость

"Поступательный рост цен продолжится, до середины года он будет находиться в пределах 5-7%, если не произойдет каких-то новых событий, стимулирующих ажиотажный спрос", — отметил Андрей Колочинский. По итогам января цены на новостройки уже увеличились на 3%. По словам эксперта, причиной стал рост стоимости стройматериалов. Только за 2020-й они подорожали на 15-19%.

Стоимость первичной недвижимости к концу 2021 года может увеличиться на 15%, считает заместитель директора компании "Ардисстройкомплект", член экспертного совета СРО Уральского объединения строителей Дмитрий Лопаткин. По его словам, из-за дефицита рабочих увеличиваются сроки реализация жилья, а также дорожает обслуживание строительства, в том числе оплата электричества и тепла.