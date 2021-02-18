МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Средняя цена однокомнатной квартиры в московских новостройках массового сегмента впервые в истории превысила 9 миллионов рублей, увеличившись за январь на 2%, а за год — на 18%, подсчитали аналитики риелторской компании "Метриум". ВТБ прогнозирует замедление роста цен на недвижимость

"Однокомнатные квартиры дорожают быстрее рынка. Средняя стоимость квартиры (всех типов) в московских новостройках за год увеличилась на 12% и составила 11,6 миллиона рублей. В наибольшей степени за прошедший год выросли в цене студии в эконом- и комфорт-классе, которые прибавили 22% (6,3 миллиона рублей). Двухкомнатные квартиры подорожали на 20% — до 13 миллионов рублей, а трехкомнатные квартиры — на 19%, до 17,3 миллиона рублей. Многокомнатные квартиры (с четырьмя комнатами и более) выросли в цене на 9% — до 23,2 миллиона рублей", — говорится в сообщении компании.

По ее данным, в среднем квадратный метр в однокомнатной столичной квартире эконом- и комфорт-класса сейчас стоит 224 тысячи рублей. Покупателям студий он обходится еще дороже — в 241 тысячу рублей. В двухкомнатных квартирах "квадрат" стоит 209 тысяч рублей, в трехкомнатных — 205 тысяч, в многокомнатных — 214 тысяч.

По подсчетам аналитиков "Метриума", однокомнатные квартиры составляют почти треть предложения в массовых новостройках Москвы (32%). Такую же долю занимают "двушки". На студии приходятся 16% предложения, трехкомнатные квартиры — 17%, многокомнатные — 2%.

"Доли однокомнатных и двухкомнатных квартир в структуре предложения массовых новостроек сравнялись. Между тем год назад на двухкомнатные квартиры приходилось 40% предложения. Это значит, что застройщики адаптировали продукт под растущий спрос на небольшие квартиры. Связано это с быстрым повышением цен на фоне дешевой ипотеки", — приводятся в сообщении слова управляющего партнера компании Марии Литинецкой.