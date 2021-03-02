МОСКВА, 2 мар — РИА Недвижимость. Вторичное жилье подорожало в феврале в 20 крупнейших городах России, рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании SRG. Риелторы сказали, когда изменятся цены на жилье

По данным консультантов, лидером по росту цен стал Нижний Новгород, где стоимость "вторички" в прошлом месяце в среднем увеличилась на 4,8% — до 74,7 тысячи рублей за квадратный метр. Второе место занял Омск с приростом в 4% — до 49,1 тысячи рублей. Воронеж, где цены выросли на 3,7% — до 54,1 тысячи рублей.

"Москва оказалась в конце рейтинга на 12-м месте. В столице цены на вторичное жилье выросли на 1,8% — до 243,6 тысячи рублей. Петербург занял четвертое меcто. В нем средняя цена "квадрата" прибавила 3%, достигнув 145,3 тысячи рублей", — рассказали в компании.

Меньше всего за месяц "вторичка", по данным SRG, подорожала в Тольятти (+1%), Саратове (+1,1%) и 43 074 рубля и Перми (+1,2%).

"Снижение количества предложений и рост цен на рынке жилой недвижимости продолжается. Покупатели активизировались, но продавцы не торопятся выставлять квартиры даже с учетом повышенного спроса и стоимости. Льготная программа поддержки на первичном рынке повлияла на весь рынок недвижимости. 2020 год стал рекордным для российского жилья и ипотечного кредитования, в начале 2021 года цены на недвижимость продолжают расти", — прокомментировали в компании февральскую динамику цен на "вторичку".